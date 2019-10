Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des schweren Raubes

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem tatverdächtigen David W., der am Mittwoch, 9. Oktober 2019, eine 52-jährige Frau angegriffen und beraubt haben soll. Dabei gab der 30 Jahre alte Mann vor, sich für eine Mietwohnung an der Buschgrundstraße in Gelsenkirchen-Buer zu interessieren und vereinbarte für 13 Uhr einen Besichtigungstermin mit der geschädigten Immobilienmaklerin. Während der Besichtigung bedrohte der Gesuchte die 52-Jährige mit einem Messer, verletzte und fesselte sie. Anschließend flüchtete er mit dem erbeutetem Auto, Bargeld und weiteren Wertgegenständen in unbekannte Richtung. Zuvor war der gesuchte David W., der Patient in einer Therapieeinrichtung ist, nicht in die Klinik zurückgekehrt.

Es wird dringend davor gewarnt, den 30-Jährigen anzusprechen oder ihn festzuhalten. Zeugen werden gebeten, direkt den Notruf 110 zu wählen oder die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache) zu verständigen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell