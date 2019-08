Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 81jähriger Mann aus Gelsenkirchen vermisst

Gelsenkirchen (ots)

Seit dem gestrigen Freitag, 23.08.19 gegen 17:00 Uhr wird ein 81jähriger aus Gelsenkirchen-Erle vermisst. Der Mann ist an Demenz erkrankt, wohnt in einem Seniorenheim in Gelsenkirchen-Erle und läuft nach vorn gebeugt an einem Rollator.

Der Vermisste, dessen Lichtbild beigefügt ist, wird aktuell wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß - normale Statur - graues Haar - graue Jogginghose - graues Oberteil

Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort des 81jährigen Mannes informieren Sie bitte die Polizei in Gelsenkirchen unter der Telefonnummer 0209/365-0, die Kriminalwache Gelsenkirchen unter 0209/365-8240 oder das Kriminalkommissariat KK11 unter der Telefonnummer 0209/365-7112

