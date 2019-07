Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls und Computerbetrugs

Bereits am Samstag, 30.03.2019, gegen 10.00 Uhr, wurde einer 71-jährigen Gelsenkirchenerin auf dem Trödelmarkt an der Nienhausenstraße in Feldmark ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. In diesem befand sich unter anderem die EC-Karte mit der PIN. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl nicht. Nur kurze Zeit später hob eine unbekannte weibliche Person mit der EC-Karte der Geschädigten Bargeld an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen-Altstadt ab. Videoüberwachungskameras des Geldinstitutes filmten den Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder- 8240 (Kriminalwache).

