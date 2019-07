Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 22.05.2019, hat ein bislang unbekannter Mann eine Spendenbox im Eingangsbereich der ev. Kliniken an der Munckelstraße in der Gelsenkirchener Altstadt gestohlen. Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann die Box von einer Sicherheitskette los riss und damit anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Der Gesuchte ist ca. 1,70 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil mit Sternen an den Ärmeln und weiße Schuhe. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

