POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachtes des Diebstahls

Bereits am Samstag, 23. März 2019, ist einer 79-jährigen Bochumerin in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße die Geldbörse entwendet worden. Am gleichen Tag haben zwei bislang unbekannte Personen um 15 Uhr mit der EC-Karte der Frau Geld in einer Bankfiliale in Bochum-Wattenscheid abgehoben. Die Kamera des Geldinstitutes hat die Beiden gefilmt. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der auf den Foto gezeigten Personen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 -8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

