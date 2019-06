Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Resser-Mark

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 06.06.2019, haben zwei bislang unbekannte Männer auf der Münsterstraße einen 43-jährigen Gelsenkirchener beraubt. Der 43-Jährige lief zu Fuß auf der Münsterstraße in Richtung Cranger Straße, als er in Höhe der Einmündung Münsterstraße/ Warendorfer Straße von einem Wagen überholt wurde, der unmittelbar danach anhielt. Aus dem Fahrzeug sprangen zwei ihm unbekannte Männer. Einer der Männer schlug dem Gelsenkirchener unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und entwendete anschließend seine Geldbörse und sein Handy. Dabei bedrohte er den 43-Jährigen in gebrochenem Deutsch. Dann stiegen beide Männer wieder ins Auto und fuhren in Richtung Ewaldsee davon. Die beiden Flüchtigen waren circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß und hatten eine stabile Figur. Sie trugen T-Shirts und schwarze Hosen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern, ihrem Aufenthaltsort oder dem benutzen Pkw machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-.8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

