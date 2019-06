Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Streitigkeiten und Widerstand mit 1,54 Promille ins Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 04.06.2019, gegen 14:20 Uhr, eskalierten verbale Streitigkeiten zwischen einem 34-jährigen und einem 32-jährigen Gelsenkirchener vor einer Bäckerei auf der Hochstraße in Buer. Als es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern kam, ging ein 30-jähriger Gelsenkirchener dazwischen und trennte die Streithähne. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen mit den Beteiligten und Zeugen, um den Sachverhalt zu klären. Der 34-Jährige gebärdete sich fortwährend uneinsichtig und aggressiv. Er beschimpfte die Polizeibeamten lautstark. Seine Atemluft roch nach Alkohol, auf Nachfrage gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Die Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Daraufhin wollten ihn die Polizisten zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Der Gelsenkirchener wehrte sich, versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu befreien und ihnen Kopfstöße zu versetzen. Außerdem trat er nach den Polizisten und versuchte sie anzuspucken. Aufgrund des enormen körperlichen Widerstandes des 34-Jährigen war es den Beamten nicht möglich, ihn in den Streifenwagen zu setzen, so dass ein Gefangenentransportwagen angefordert wurde. Da der Gelsenkirchener die Polizeibeamten weiter anspuckte, setzten sie ihm eine sogenannte "Spuckmaske" auf. Im Gewahrsam führte der 34-Jährige freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der 1,54 Promille ergab. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, verblieb jedoch dienstfähig. Er konnte nach erfolgter Ausnüchterung den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

