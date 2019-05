Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht Betrüger - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 27.05.2019, haben zwei bislang unbekannte Männer eine Seniorin auf der Lehenstraße in Erle betrogen. Die Unbekannten schellten gegen 13:35 Uhr bei der 75-jährigen Gelsenkirchenerin und boten ihr Messerschleifarbeiten an. Die Seniorin willigte ein, ohne vorab Preisabsprachen zu treffen. Sie händigte den Männern mehrere Messer und eine Schere aus. Kurze Zeit später kehrten die Männer mit den angeblich geschärften Gegenständen zurück. Sie behaupteten, dass die Preise für derartige Schleifarbeiten in den letzten Jahren stark gestiegen seien und verlangten einen vierstelligen Geldbetrag für ihre Dienste. Anschließend entfernten sie sich mit dem Geld unter dem Vorwand, eine von der Seniorin verlangte Quittung ausstellen zu wollen. Sie kehrten nicht zurück und es stellte sich heraus, dass die zu schleifenden Gegenstände der Gelsenkirchenerin nicht bearbeitet worden waren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden unbekannten Männern und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Die beiden hatten schwarze Haare, trugen grau-schwarze Oberbekleidung und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer war circa 165 bis 170 cm groß, schlank und war glatt rasiert. Sein Komplize war circa 175 cm groß, kräftig und hatte einen "Dreitagebart". Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Haustürgeschäfte sind grundsätzlich ein Risiko, denn immer wieder versuchen unseriöse Verkäufer oder betrügerische Vertreter ihre Kunden über Vertragsabschlüsse zu täuschen, Verträge zu verfälschen oder auch vermeintliche Dienstleistungen zu überzogenen Preisen zu verkaufen. Die Palette der Haustürgeschäfte reicht vom Abschluss eines Zeitschriftenabonnements, Verträgen über Handwerksarbeiten an Haus oder Wohnung bis zur Entgegenahme unbestellter Zusendungen. Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Seien Sie misstrauisch gegenüber Fremden und lassen Sie Fremde nicht in Ihre Wohnung! Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und nichts, was Sie nicht verstanden haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache", mündliche Absprachen sind in der Regel unwirksam! Verträge über umfangreiche Handwerksarbeiten an Haus und Wohnung sollten Sie nicht an der Haustür abschließen, sondern stets Angebote mehrerer Handwerksbetriebe einholen! Bezahlen Sie keine Rechnungen für unbestellte Abonnements. Lassen Sie sich Forderungen grundsätzlich erläutern und belegen! Scheuen Sie sich nicht davor, im Zweifelsfall sofort die Polizei zu rufen!

