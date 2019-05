Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio versucht Wechseltrickbetrug in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 08.05.2019, gegen 14.30 Uhr, gab ein bislang unbekannter Mann in Begleitung einer 18-jährigen Frau aus Wuppertal in einem Kiosk auf der Grillostraße vor, Zigaretten kaufen zu wollen. Er habe jedoch nur einen "großen" Geldschein dabei und wollte diesen zunächst im Kiosk wechseln. Der Kioskbesitzer, ein 49-jähriger Gelsenkirchener, beobachtete jedoch, wie der Unbekannte mehrere Geldscheine versteckte und nun angab, nicht das tatsächliche Wechselgeld bekommen zu haben. Es kam zu einem kurzen Handgemenge im Kiosk, der Unbekannte und die 18-jährige flüchteten. Die 24-jährige Tochter des Kioskbesitzers folgte der Frau, die an der Münchener Straße in einen dort wartenden Pkw steigen wollte und hielt sie fest. Dieses beobachtete eine Streifenwagenbesatzung. Als der Fahrer des wartenden Wagens den Streifenwagen sah, flüchtete er. Der flüchtige Pkw konnte nach einer sofortigen Fahndung an der Kreuzung Grenzstraße/Bismarckstraße angehalten werden. Die Polizeibeamten nahmen den 28-jährige Fahrer und die Wuppertalerin zur Identitätsfeststellung und weiteren Sachverhaltsklärung mit zur Wache. Der 28-Jährige ist rumänischer Staatsbürger, er verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er erbrachte eine Sicherheitsleistung, seinen Wagen stellten die Polizeibeamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte das Duo die Wache verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem dritten, noch flüchtigen Täter und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Der Flüchtige war circa 22 bis 25 Jahre alt und circa 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und eine dunkle Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7210 (KK 12) oder- 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell