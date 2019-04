Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Rotthausen

Am Mittwoch, 10.04.2019, wurde festgestellt, dass sich die 44-jährige Bewohnerin einer Wohngruppe des Sozialwerks St. Georg, Am Achternberg, nicht mehr in ihrem Zimmer aufhielt. Frau Lucie Hilmar soll zuletzt am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in der Wohngruppe gesehen worden sein. Sie wird seitdem vermisst. Frau Hilmar ist psychisch erkrankt, sie leidet an einer Essstörung. Sie ist bereits stark abgemagert, was sie nach Zeugenangaben, durch das Tragen dicker Oberbekleidung zu kaschieren versucht. Die Vermisste ist circa 160 cm groß, sehr schlank und hat schwarze, schulterlange Haare, die sie zumeist zum Zopf gebunden trägt. Sie ist bekleidet mit einer dunklen, dicken Jacke, blauen Jeans und hellen Schuhen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Frau Hilmar gesehen haben, oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0209/ 365-8240 oder unter 0209/ 365-2160 an die Leitstelle oder über die Notrufnummer 110.

