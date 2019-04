Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, den 30.11.2018, hat ein bislang Unbekannter gegen 01:20 Uhr einen Feuerlöscher aus einer Straßenbahn entwendet. Anschließend entleerte er diesen in der U-Bahnanlage der Haltestelle "Heinrich-König-Platz" und löste so den Brandmeldealarm aus. Die Videoüberwachungskamera der Haltestelle filmte den Unbekannten. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 -7213 (KK12) oder -8240 (Kriminalwache).

