POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Samstag, 02.02.2019, ist ein bislang Unbekannter in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Mühlbachstraße in Erle in zwei Gartenlauben eingebrochen und hat aus diesen unter anderem eine Gartenlampe und eine Tauchschere entwendet. Der Unbekannte wurde auf dem Gelände gefilmt. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8229 (KK22) oder - 8240 (Kriminalwache).

