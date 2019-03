Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Sonntag, 11.02.2018, entwendete ein unbekannter Täter gegen 20.55 Uhr einen Nothammer in einem Bus der Linie SB91. Mit diesem zerschlug er in Höhe der De-la-Chevallerie-Straße eine Scheibe des Fahrzeuges, wobei eine Gruppe weiterer männlicher Unbekannter ihn zu dieser Tat anfeuerte. Die mutmaßliche Tätergruppe entkam anschließend unerkannt mit dem Nothammer.

Die Videoüberwachungskamera des Busses zeichnete die tatverdächtigen Männer auf. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den hier abgebildeten Personen und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8212 (KK22) oder -8240 (Kriminalwache).

