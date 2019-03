Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden Schmuck und Uhren von hohem Wert

Gelsenkirchen (ots)

Böse Überraschung für eine 58-jährige Hausbesitzerin in Ückendorf. Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, 05.03.2019 in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.30 Uhr über einen Fenster in ihr Haus an der Leithestraße ein und entwendeten Uhren, Schmuck und einen Möbeltresor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Vermutlich stiegen der oder die Täter über den Grundstückszaun und kletterten auf eine Garage, die sich unterhalb des Fensters befindet, um dadurch in das Haus einzudringen. Nach dem Einbruch flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und appelliert in diesem Zusammenhang erneut:

- Sichern Sie Türen und Fenster, um Einbrüchen vorzubeugen. - Halten Sie ihr Grundstück und das Ihrer Nachbarn im Auge. - Wenn Sie verdächtige Personen wahrnehmen und sich unsicher sind, rufen Sie die Polizei.

