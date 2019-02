Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am 22.12.2018 wurde eine 29-jährige, in der Zeit von 03:30 - 05:00 Uhr, auf dem Sportplatz an der Reckfeldstraße Opfer eines Sexualdeliktes. Auf ihrem Nachhauseweg nahm sie zuvor den Nachtexpress NE 12 vom Hauptbahnhof in Richtung Bismarck. Sie verließ den Bus an der Haltestelle Kolberger Straße im Ortsteil Bismarck. Die gesuchten Zeugen befuhren den Bus gemeinsam mit der 29-Jährigen und verließen den Bus ebenfalls um 03:20 Uhr an der gleichen Haltestelle wie die Geschädigte. Die Überwachungskameras in dem Nachtexpress zeichneten die beiden Zeugen auf. Das zuständige Amtsgericht hat diese Fotos nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei bitte die beiden Zeugen sich unter den Rufnummern 0209/365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden. Darüber hinaus sucht sie Personen, die Angaben zur Identität der beiden Männer machen können.

