POL-GE: Fazit der Polizei zur Veranstaltung in der Veltins-Arena am 08.09.2018

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, den 08. September 2018 fand in der Veltins Arena in Gelsenkirchen ein Konzert der "Böhsen Onkelz" statt, zu dem insgesamt 57 500 Besucher kamen. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung leitete die Gelsenkirchener Polizei 26 Strafverfahren ein (sechs Mal Körperverletzung, zwei Mal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und 18 x Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz im Zusammenhang der Verwendung von Pyrotechnik). Weiterhin stellte die Polizei neun Abwehrsprayflaschen und sieben Messer sicher. Insgesamt registrierte die Polizei vier schwerverletzte (davon 1 Ordner) und drei leichtverletzte Personen (davon 1 Polizeibeamtin).

