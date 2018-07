POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des Diebstahls und des Computerbetrugs

Gelsenkirchen (ots) - Bereits am Freitag, den 13.04.2018, haben bislang unbekannte Täter die Handtasche einer 75-jährigen Dorstenerin aus einem Patientenzimmer eines Krankenhauses am Scherner Weg in Buer entwendet. In der Handtasche befanden sich neben persönlichen Papieren und Bargeld drei EC-Karten. Mit diesen Karten verfügte eine bislang nicht bekannte Frau mehrfach rechtswidrig Bargeld an Geldautomaten in Gelsenkirchen. Die Videoüberwachungskamera der Geldinstitute filmte diese Vorgänge. Das Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell