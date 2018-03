POL-GE: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots) - In den Morgenstunden des 01.03.2018, gegen 08:45 Uhr, verursachte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kurt-Schumacher-Straße in Buer in Fahrtrichtung Süden einen Verkehrsunfall, in dem er auf das Fahrzeug einer verkehrsbedingt wartenden 20 -jährigen Gelsenkirchenerin auffuhr. Bei der Unfallaufnahme der Gelsenkirchener Polizei, , stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß und zudem noch eindeutige Hinweise auf die Einnahme berauschender Mittel vor seinem Fahrtantritt vorlagen. Ein hinzugerufener Arzt entnahm ihm in der Wache eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2011

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell