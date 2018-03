POL-GE: Gemeisame Pressemitteilung der Feuerwehr und Polizei aus Gelsenkirchen zu einem Brand in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 07:00 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle der Gelsenkirchener Feuerwehr einen Notruf zu einem Hausbrand auf der Sachsenstraße 5. Der Dachstuhl des Hauses stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand. Insgesamt 7 Personen (4 Erwachsene und 3 Kinder) mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Ein Rettungswagen brachte die Personen in umliegende Krankenhäuser. Ein männlicher Hausbewohner wird derzeit noch vermisst. Polizei und Feuerwehr suchen nach dem Vermissten. Es wird nachberichtet.

