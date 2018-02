POL-GE: Polizei fahndet nach flüchtendem Pkw-Fahrer in Hassel

Gelsenkirchen (ots) - Am 27.02.2018, gegen 09:00 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Gelsenkirchener Polizei, auf der Polsumer Straße in Höhe des Howeg, ein Pkw der Marke Mercedes Benz auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eppmannsweg fuhr. Am Steuer des Fahrzeugs saß zu dieser Zeit eine männliche Person. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, um es zu kontrollieren. Als der Fahrzeugführer dies bemerkte, bog er in den Eppmannsweg ab und erhöhte hier nochmal deutlich seine Geschwindigkeit. Vor einer Garage im Heihoffsweg hielt der Fahrzeugführer kurzzeitig an, um dann bei Eintreffen der Beamten seine Flucht mit Vollgas in Richtung Timmerbrinksweg fortzusetzen. Die Polizisten verfolgten den Mercedes weiter in Richtung Herten-Bertlich. Zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer mussten die eingesetzten Beamten den Flüchtenden, insbesondere aufgrund seiner mittlerweile sehr hohen gefahrenen Geschwindigkeiten und seiner gefährdenden, rücksichtslosen Fahrweise, an der Kreuzung Marler Straße/Valentinstraße fahren lassen. Die Ermittlungen der Polizei zur Identifizierung des Fahrzeugführers dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle Zeugen, die Angaben zu dem hier geschilderten Vorfall machen können, sich unter den Rufnummern 0209/365-6280 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle) zu melden.

