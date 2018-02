POL-GE: Wohnungseinbruch in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem besonders dreisten Wohnungseinbruch kam es am 27.02.18 gegen 11:00 Uhr an der Straße "Grüner Weg". Ein unbekannter Mann schellte an der Wohnungstür einer 76- jährigen Seniorin. Als diese öffnete ging der Täter an der Dame vorbei in die Wohnung. Hier durchwühlte er mehrere Schubladen und verschwand anschließend wieder. Es steht noch nicht fest, ob der Unbekannte dabei etwas erbeutete. Bei dem Täter handelt es sich um einen 35-40 -jährigen Mann. Er ist ca. 180cm groß mit normaler Statur und ungepflegtem Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einem schwarzem Anorak und einer schwarzen Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/ oder dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

