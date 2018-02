POL-GE: Gelsenkirchener unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, gegen 18:15 Uhr, fiel einer Streife der Gelsenkirchener Polizei ein 28- jähriger Fahrzeugführer auf, als er die Bismarckstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Norden befuhr. Beim Linksabbiegen in die Liboriusstraße schnitt der 28- jährige Gelsenkirchener die Kurvenfahrt derart, dass ein auf der Liboriusstraße in Richtung Bismarckstraße fahrender Fahrradfahrer nur mit Mühe einer Kollision ausweichen konnte. Die Polizisten hielten den 28-Jährigen an. Zunächst erklärte er sich mit einem Drogenvortest einverstanden, versuchte aber schon kurze Zeit später zu Fuß zu fliehen. Ein zufällig anwesender 23-jähriger Zeuge beendete die Flucht allerdings schon nach kurzer Zeit und hielt ihn fest. Die Einsatzkräfte nahmen ihn nun mit zur Polizeiwache Süd, wo ihm ein hinzu gerufener Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Sicherstellung seines Führerscheins und Untersagung der Weiterfahrt konnte er seinen Heimweg antreten. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren

