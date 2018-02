POL-GE: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss am Wochenende im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots) - Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes kontrollierte die Polizei drei Fahrzeugführer im Stadtgebiet, die mit ihrem Pkw unter Drogeneinfluss fuhren. Am 24.02., gegen 24:00 Uhr, hielt die Polizei auf der Polsumer Straße einen 22 - jährigen Fahrzeugführer an, der augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln seinen Pkw führte. Gleiches traf am 24.02., gegen 20:25 Uhr, auf einen 20-jährigen zu, der mit seinem Pkw die Wildenbruchstraße befuhr. Bei seiner Kontrolle durch die Polizei ergaben sich ebenfalls Anzeichen für Drogenkonsum. Auch am 25.02., gegen 15:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Hans-Böckler-Allee ein 30-jähriger Fahrzeugführer auf, der Anzeichen auf Drogenkonsum aufwies. Bei allen Fahrzeugführern ergaben die durchgeführten freiwilligen Drogenvortests positive Ergebnisse, so dass die Polizei Blutprobenentnahmen anordnete und diese den betroffenen Verkehrsteilnehmern durch einen Arzt in der Polizeiwache entnommen wurden. Im Anschluss an die Blutprobenentnahme konnten die Verkehrsteilnehmer nach Untersagung der Weiterfahrt ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen. Alle betroffenen Verkehrsteilnehmer erwarteten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Geldbußen.

