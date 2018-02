POL-GE: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße, Höhe Nordring, im Ortsteil Buer gerufen. Hier trafen die Beamten auf ein Auto, dass auf der Seite lag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 42-jährige Fahrer mit seinem Auto in Richtung Buer unterwegs. In Höhe der Straße "Nordring" verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte anschließend gegen den Mast einer Ampel, überfuhr ein Verkehrszeichen und überschlug sich, bevor das Auto in Höhe der Bushaltestelle Dorstener Straße auf der Seite liegen blieb. Da der Fahrer sein Auto nicht selbständig verlassen konnte musste er zunächst aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Anschließen wurde er nach Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Dorstener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000.- Euro.

