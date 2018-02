POL-GE: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 24.02.18 gegen 15:30 Uhr kam es im Ortsteil Hassel zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 25-jährige Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Polsumer Straße in Richtung Hassel unterwegs und wollte in Höhe der Brennackerstraße wenden. Dabei übersah sie den Wagen des 22-jährigen Unfallbeteiligten der in Richtung Buer unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin (22 Jahre) des 22-jährigen wurden nach Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000.- Euro. Die Polsumer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Buer gesperrt werden.

