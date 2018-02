POL-GE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 23.02.2018 gegen 18:25 Uhr kam es im Ortsteil Bulmke-Hüllen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer schwerverletzt wurde. Dieser war auf der Straße "Auf dem Bettau" unterwegs und wollte gerade die Bismarckstraße an der dortigen Fußgänger- / Radfahrerampel überqueren, als er vom Auto eines 58-jährigen Gelsenkircheners erfasst wurde, der mit seinem Wagen auf der Bismarckstraße in Richtung Bismarck unterwegs war. Dabei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

