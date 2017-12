Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 25.12.2017, gegen 03:20 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 25-Jähriger Gelsenkirchener in einer Gaststätte in der Gelsenkirchener - Altstadt. Er pöbelte Gäste an und schubste Bekannte weg, die ihn aufforderten den Nachhauseweg anzutreten. Trotz beruhigender Worte seiner Bekannten und Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten wollte sich der Gelsenkirchener nicht von der Örtlichkeit entfernen. Zur Durchsetzung des mehrfach ausgesprochenen Platzverweises sollte der 25-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, schlug unter anderem einem Beamten gegen den Kopf und spuckte einem weiteren ins Gesicht. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Beamten aufs übelste. Der Gelsenkirchener wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt wurde. Ein Beamter wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

PHK Münchberg

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell