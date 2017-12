POL-GE: Auf dem Heimweg von der Schule, 11-jähriger Junge angefahren

Gelsenkirchen (ots) - Freitag, 22.12.2017, 12:50 Uhr 45894 Gelsenkirchen-Buer, Horster Straße Haltestelle Hagenstr.

Zur Unfallzeit befuhr ein 46-jähriger Bochumer mit einem Kleintransporter die Horster Straße in westlicher Richtung. Ein 11-Jähriger querte hinter einer haltenden Straßenbahn (Fahrtrichtung Hbf.) im Laufschritt die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Kraftfahrzeugführer nahm den Jungen zu spät wahr, konnte nicht mehr reagieren, so dass es ungebremst zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert, prallte auf die Fahrbahn und wurde nach notärztlicher Versorgung einem Krankenhaus zugeführt, wo es stationär verbliebt. Es bestand nach Angaben der behandelnden Ärztin keine Lebensgefahr. Die Horster Straße war für die Dauer Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

