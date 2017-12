POL-GE: Unfall verursacht und das Handy geraubt

Gelsenkirchen (ots) - Samstag, 23.12.17, 00:45 Uhr Gelsenkirchen-Rotthausen, Robert-Schmidt-Straße

Nachdem der Fahrer eines silbernen Peugeot-Kombi mit Essener Kennzeichen befuhr die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte hierbei seitlich mit dem Pkw der 42-jährigen Geschädigten. Diese bemerkte schnell Alkoholgeruch beim Fahrer und wollte die Polizei verständigten. Der Unfallverursacher forderte nun das Mobiltelefon und schlug dazu auf die Geschädigte ein. Letztlich entriss er der Frau das Handy, in dessen Hülle auch Bargeld, Ausweis und Krankenkarte untergebracht waren, stieg in sein Auto und flüchtete vom Tatort. Die Ermittlungen dauern z.Zt. noch an.

