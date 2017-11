POL-GE: Wohnungsbrand fordert mehrere Verletzte

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 15.11.2017, kommt es gegen 06:40 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Uechtingstraße im Stadtteil Schalke-Nord. Durch die entstandenen Rauchgase des Feuers verletzten sich die drei Bewohner der Brandwohnung und fünf weitere Bewohner des Hauses. Rettungswagen brachten die Verletzten zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser. Nach Löschen des Feuers und Lüften des Gebäudes haben Brandermittler der Polizei Gelsenkirchen ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandwohnung und einige weitere Wohnungen des Hauses sind momentan nicht bewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Uechtingstraße im Bereich des Brandortes gesperrt.

