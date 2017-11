POL-GE: Raub in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 13.11.17 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Raub auf eine 17- jährige Schülerin am Berufskolleg auf der Königstraße. Die Gelsenkirchenerin hielt sich am dortigen Parkplatz auf, als zwei Mädchen diese plötzlich mit Schlägen und Tritten attackierten. Anschließend durchwühlten die Beiden ihre Handtasche und stahlen daraus ihr Bargeld. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin in ein Krankenhaus. Eine der beiden Angreiferinnen kann sie wie folgt beschreiben: ca 14-15 Jahre alt, dunkle Hautfarbe und Rasterzöpfe. Sie trug eine lange, braune Winterjacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/ oder der flüchtigen Täterin machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

