POL-GE: Altstadt - Fußgängerin angefahren

Gelsenkirchen (ots) - Am Montag, den 13.11.17, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die 72- jährige Fußgängerin aus Gelsenkirchen überquerte den Fußgängerüberweg auf der Sparkassenstraße. Ein 29- jähriger Pkw-Fahrer, der zu dieser Zeit die Sparkassenstraße in Richtung Gildenstraße befuhr, übersah die Seniorin und fuhr sie an. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerin zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

