POL-KR: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall am Frankenring
Krefeld (ots)
Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Frankenring und St. Töniser Straße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Kempen wollte am Donnerstag (6. August 2026) gegen 8 Uhr vom Ring links auf die St. Töniser Straße einbiegen und ist dabei mit dem entgegenkommenden Pkw einer 60-Jährigen aus Krefeld zusammengestoßen. Beide kamen ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (215)
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