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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall am Frankenring

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Frankenring und St. Töniser Straße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Kempen wollte am Donnerstag (6. August 2026) gegen 8 Uhr vom Ring links auf die St. Töniser Straße einbiegen und ist dabei mit dem entgegenkommenden Pkw einer 60-Jährigen aus Krefeld zusammengestoßen. Beide kamen ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (215)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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