POL-KR: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall am Frankenring

Krefeld (ots) - Eigentlich wollte die Polizei ihn nur anhalten, weil er auf einem Kleinkraftrad fuhr und keinen Helm getragen hatte. Am Samstag (1. August 2026) hatten die Beamten den 15-Jährigen gegen 2:30 Uhr auf der Sankt-Anton-Straße gesehen und ihm Anhaltesignale gegeben. Daraufhin hatte der Zweiradfahrer seine Geschwindigkeit erhöht und die Flucht ergriffen. Er flüchtete über kleinere Straßen der Innenstadt, ...

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