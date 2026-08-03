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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (2. August 2026) kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Vereinsstraße. Bei dem Brand wurde weder der 49-jährige Wohnungsinhaber noch Bewohner der angrenzenden Wohnungen verletzt. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt in der Küche der Wohnung ermittelt.

(214)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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