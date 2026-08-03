POL-KR: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand

Krefeld (ots) - In der Nacht zu Montag (3. August 2026) gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Juweliergeschäft auf der Hochstraße gerufen. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und ein Auto gesehen, das augenscheinlich in das Sicherheitstor des Geschäfts gefahren war. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und das Tor wurde dabei stark beschädigt. In das ...

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