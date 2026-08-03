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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Streit um Lautstärke - Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Als ein Anwohner der Kronenstraße in Uerdingen am Sonntagabend (2. August 2026) gegen 21:30 Uhr drei Männer bat, die Lautstärke auf der Straße vor seinem Wohnhaus zu reduzieren, wurde er von dem Trio angriffen. Im weiteren Verlauf folgten sie dem 33-Jährigen in den Hausflur und setzten den Angriff durch Schläge und Tritte fort. Der Krefelder wurde dabei leicht verletzt.

Alle drei Männer sollen zwischen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der erste Mann ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte kurze rote Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem Trikot des KFC Uerdingen. Der zweite Mann ist 1,85 bis 1,90 Meter groß mit schlanker Statur. Insgesamt war er dunkel, mit einer dunklen Jeans bekleidet. Der dritte Mann ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte eine stämmige Statur. Er hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern aktuell an.

Zeugen, die Hinweise zu den drei Personen im Bereich, Am Zollhof, Kronenstraße, Am Rheintor, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340 in Verbindung zu setzen.

(213)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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