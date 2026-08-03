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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 15-Jähriger flüchtet auf Kleinkraftrad vor Polizei

Krefeld (ots)

Eigentlich wollte die Polizei ihn nur anhalten, weil er auf einem Kleinkraftrad fuhr und keinen Helm getragen hatte. Am Samstag (1. August 2026) hatten die Beamten den 15-Jährigen gegen 2:30 Uhr auf der Sankt-Anton-Straße gesehen und ihm Anhaltesignale gegeben. Daraufhin hatte der Zweiradfahrer seine Geschwindigkeit erhöht und die Flucht ergriffen. Er flüchtete über kleinere Straßen der Innenstadt, Fußgängerzonen und Gehwege und über rot zeigende Ampeln. Dabei gefährdete er einen Radfahrer und eine Gruppe von Fußgängern. Auf der Dreikönigenstraße stoppte die Polizei den jungen Mann.

Wie sich herausstellte, besaß er keine Fahrerlaubnis, die Buchstaben und Ziffern des Nummernschilds waren mit schwarzem Filzstift der aktuellen Farbe von Versicherungskennzeichen "angepasst" worden - und das Kennzeichen und das Kleinkraftrad gehörten nicht zusammen. Zudem konnte das Fahrzeug keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Der 15-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Diebstahl und Gefährdung des Straßenverkehrs.

(212)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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