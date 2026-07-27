PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrüger besuchen Senioren: Geldkarte und Uhr gestohlen

Krefeld (ots)

Zwei Senioren sind am Samstag (25. Juli 2026) von Betrügern zu Hause besucht worden. In einem Fall war der Täter erfolgreich.

Ein 83-Jähriger aus Benrad-Nord hatte am Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten, der behauptet hatte, dass vom Konto des Seniors unrechtmäßig Geld abgehoben worden sei. Darum werde die Polizei bei ihm zu Hause vorbeikommen, um dort sein Bargeld zu "überprüfen". Tatsächlich erschien kurz darauf ein Unbekannter, der Fotos von zwei Geldscheinen machte. Als er nach weiterem Geld fragte, wurde der 83-Jährige misstrauisch. Daraufhin verließ der Mann die Wohnung.

Eine 84-Jährige aus Cracau hatte ebenfalls vor dem Besuch einen Anruf bekommen. Angeblich hatte sie bei einem Teleshopping-Sender gefälschten Schmuck gekauft, den man nun untersuchen müsse. Möglicherweise hatte auch dieser Anrufer sich als falscher Polizist ausgegeben. Der Mann, der kurz darauf erschien, durchsuchte ihren Wohnzimmerschrank und ging dann wieder. Später bemerkte die Seniorin, dass in dem Schrank eine Armbanduhr und eine Geldkarte fehlten.

Im letzten Jahr waren Täter in Krefeld 32-mal erfolgreich mit solchen oder vergleichbaren Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Dabei haben sie im Schnitt 16.340 Euro pro Tat erbeutet. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, rät die Polizei:

   - Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre 
     örtliche Polizei über die 110 an und schildern Sie den 
     Sachverhalt.
   - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre 
     Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.
   - Ziehen Sie bei verdächtigen Besuchern eine Vertrauensperson 
     hinzu, zum Beispiel Ihre Nachbarn.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, 
     Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.
   - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufs geworden sind, erstatten Sie
     Anzeige bei der Polizei.

Mehr über gängige Betrugsmaschen und weitere Verhaltenstipps finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

(206)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 13:23

    POL-KR: Jugendliche setzten einen Stapel Zeitungen am Gericht in Brand

    Krefeld (ots) - Einsatzkräfte der Polizei wurden am Dienstag (21. Juli 2026) gegen 20 Uhr zu einem Hintereingang des Gerichtsgebäudes auf dem Nordwall gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass dort ein Stapel Zeitungen in Brand gesetzt worden war. Das Feuer hatten die Zeugen in der Zwischenzeit schon gelöscht. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei auf der ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:18

    POL-KR: Nach Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers: Polizei findet Bunkerwohnung

    Krefeld (ots) - Über mehrere Stunden hatten zivile Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (21. Juli 2026) einen Mann bei verdächtigen Verkaufshandlungen auf offener Straße in der Innenstadt beobachtet. Dabei war den Beamten aufgefallen, dass er zwischendurch mehrfach die Breite Straße ansteuerte und dort ein Mehrfamilienhaus betrat. Gegen 20:15 Uhr schlugen sie ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 16:57

    POL-KR: Schwer verletzt: Mann gerät mit Fahrrad in Schienen

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (21. Juli 2026) kurz nach 15 Uhr ist auf der Uerdinger Straße ein Mann mit seinem Fahrrad in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Der 68-Jährige aus Neukirchen-Vluyn kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Derzeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Essen wurde angefordert, um die Spuren vor Ort zu sichern. Wegen der Sperrungen um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren