Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrüger besuchen Senioren: Geldkarte und Uhr gestohlen

Krefeld (ots)

Zwei Senioren sind am Samstag (25. Juli 2026) von Betrügern zu Hause besucht worden. In einem Fall war der Täter erfolgreich.

Ein 83-Jähriger aus Benrad-Nord hatte am Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten, der behauptet hatte, dass vom Konto des Seniors unrechtmäßig Geld abgehoben worden sei. Darum werde die Polizei bei ihm zu Hause vorbeikommen, um dort sein Bargeld zu "überprüfen". Tatsächlich erschien kurz darauf ein Unbekannter, der Fotos von zwei Geldscheinen machte. Als er nach weiterem Geld fragte, wurde der 83-Jährige misstrauisch. Daraufhin verließ der Mann die Wohnung.

Eine 84-Jährige aus Cracau hatte ebenfalls vor dem Besuch einen Anruf bekommen. Angeblich hatte sie bei einem Teleshopping-Sender gefälschten Schmuck gekauft, den man nun untersuchen müsse. Möglicherweise hatte auch dieser Anrufer sich als falscher Polizist ausgegeben. Der Mann, der kurz darauf erschien, durchsuchte ihren Wohnzimmerschrank und ging dann wieder. Später bemerkte die Seniorin, dass in dem Schrank eine Armbanduhr und eine Geldkarte fehlten.

Im letzten Jahr waren Täter in Krefeld 32-mal erfolgreich mit solchen oder vergleichbaren Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Dabei haben sie im Schnitt 16.340 Euro pro Tat erbeutet. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, rät die Polizei:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizei über die 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie bei verdächtigen Besuchern eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Ihre Nachbarn. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Mehr über gängige Betrugsmaschen und weitere Verhaltenstipps finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

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