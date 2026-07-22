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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Jugendliche setzten einen Stapel Zeitungen am Gericht in Brand

Krefeld (ots)

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Dienstag (21. Juli 2026) gegen 20 Uhr zu einem Hintereingang des Gerichtsgebäudes auf dem Nordwall gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass dort ein Stapel Zeitungen in Brand gesetzt worden war. Das Feuer hatten die Zeugen in der Zwischenzeit schon gelöscht. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei auf der Roßstraße sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren stellen, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Bei einem 15-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Feuerzeug. Er und eine 16-Jährige wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht, da sie sich nicht ausweisen konnten. Sie wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. (205)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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