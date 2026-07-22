Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers: Polizei findet Bunkerwohnung

Krefeld (ots)

Über mehrere Stunden hatten zivile Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (21. Juli 2026) einen Mann bei verdächtigen Verkaufshandlungen auf offener Straße in der Innenstadt beobachtet. Dabei war den Beamten aufgefallen, dass er zwischendurch mehrfach die Breite Straße ansteuerte und dort ein Mehrfamilienhaus betrat. Gegen 20:15 Uhr schlugen sie dann zu: Nachdem sie den Verdächtigen gestellt hatten, fanden sie bei ihm Bargeld in kleiner Stückelung, zwei Smartphones und eine kleinere Menge Kokain. Der 19-Jährige wurde festgenommen und ins Gewahrsam gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Durchsuchung der verdächtigen Wohnung an. Dort fand die Polizei neben Verpackungsmaterial für Drogen und einer Feinwaage rund 700 Gramm Cannabis und circa acht Gramm Kokain. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Bunkerwohnung, die speziell der Lagerung und dem Verpacken von Drogen dient.

Am Mittwochmittag hat der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. (204)

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