POL-KR: Schwer verletzt: Mann gerät mit Fahrrad in Schienen
Krefeld (ots)
Am Dienstag (21. Juli 2026) kurz nach 15 Uhr ist auf der Uerdinger Straße ein Mann mit seinem Fahrrad in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Der 68-Jährige aus Neukirchen-Vluyn kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Derzeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Essen wurde angefordert, um die Spuren vor Ort zu sichern. Wegen der Sperrungen um den Bockumer Platz werden Autofahrer gebeten, den Bereich zu umfahren.
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