Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 7-Jähriger auf Cityroller angefahren - Autofahrer flüchtet

Krefeld (ots)

Ein 7-Jähriger ist am Montag (20. Juli 2026) gegen 18 Uhr auf dem Baumwollweg in einem verkehrsberuhigten Bereich von einem Pkw-Fahrer angefahren worden. Der Junge war auf seinem Cityroller in der Nähe eines Spielplatzes mit einem Freund unterwegs, als das Auto von rechts kam. Beim Zusammenstoß auf der Fahrbahn verletzte sich der 7-Jährige. Der unbekannte Autofahrer stieg aus, attackierte die Kinder verbal und flüchtete in seinem Pkw in Richtung Obergath. Einer der Jungen konnte noch ein Foto des Kennzeichens aufnehmen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (202)

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