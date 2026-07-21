POL-KR: 7-Jähriger auf Cityroller angefahren - Autofahrer flüchtet
Krefeld (ots)
Ein 7-Jähriger ist am Montag (20. Juli 2026) gegen 18 Uhr auf dem Baumwollweg in einem verkehrsberuhigten Bereich von einem Pkw-Fahrer angefahren worden. Der Junge war auf seinem Cityroller in der Nähe eines Spielplatzes mit einem Freund unterwegs, als das Auto von rechts kam. Beim Zusammenstoß auf der Fahrbahn verletzte sich der 7-Jährige. Der unbekannte Autofahrer stieg aus, attackierte die Kinder verbal und flüchtete in seinem Pkw in Richtung Obergath. Einer der Jungen konnte noch ein Foto des Kennzeichens aufnehmen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (202)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell