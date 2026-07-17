Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Aufmerksame Zeugen melden Pkw-Einbrüche - drei Tatverdächtige festgenommen

Krefeld (ots)

Unabhängig voneinander wurden der Polizei am heutigen Freitag zwei Pkw-Einbrüche von unterschiedlichen Zeugen gemeldet:

Am frühen Freitagmorgen (17. Juli 2026) gegen 3:11 Uhr meldete ein Zeuge, dass er Männer auf dem Heidedyk dabei beobachtet habe, wie sie die Seitenscheibe eines Pkw einschlugen und Werkzeuge aus diesem in einen silbernen Audi einluden. Eine Streifenbesatzung konnte das Auto im Rahmen der Fahndung mitsamt zwei Tatverdächtigen (23 und 36 Jahre alt) am Straßenrand des Heyenfeldweg antreffen. Im Kofferraum und auf der Rückbank konnte das hochwertige Diebesgut aufgefunden werden. Die beiden Männer wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Zudem bestand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Für den 36-jährigen Tatverdächtigen ordnete der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an. Der 23-Jährige wurde entlassen.

In einem anderen Fall meldete eine Krefelderin der Polizei, dass sie gegen 5 Uhr am Freitagmorgen (17. Juli 2026) auf dem Fütingsweg einen lauten Knall gehört habe. Daraufhin habe sie gesehen, wie ein Mann in das hintere Fenster eines Pkws gegriffen habe und anschließend mit einem Fahrrad samt Beute in Richtung Voltastraße geflüchtet sei. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 38-Jährigen auf einem Fahrrad antreffen, der auf die Beschreibung der Zeugin passte. Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vor Ort festgenommen. Auch für ihn wurde durch den Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet.

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