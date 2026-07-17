Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auf frischer Tat ertappt: 42-jähriger verfolgt Diebe und verständigt die Polizei - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (16. Juli 2026) um 10:40 Uhr meldete ein 42-jähriger Krefelder, dass er während Renovierungsarbeiten zwei Unbekannte dabei beobachtet habe, wie sie Kupferkabel und Eisen von einer Baustelle auf der Moerser Landstraße entwendeten und in ihr Auto luden. Er versuchte noch den Fahrer an der Flucht zu hindern - da ihm dies nicht gelang, nahm er die Verfolgung mit seinem Pkw auf. Die Diebe flüchteten auf die nahegelegene Autobahn (A 57). Die alarmierten Polizeibeamten konnten den dunkelblauen Kastenwagen schließlich auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo anhalten. Der 21-jährige Fahrzeugführer und seine 22-jährige Beifahrerin wurden durch die Beamten kontrolliert und das Fahrzeug durchsucht. Dabei wurden das Diebesgut, ein Baseballschläger, ein Küchenmesser und eine Damenhandtasche mit Modeschmuck aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vor Ort vorläufig festgenommen, aber wenig später wegen mangelnder Haftgründe wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

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