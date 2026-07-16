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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kokain und Bargeld in Krefelder Wohnung gefunden - zwei Männer in Untersuchungshaft| Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. Juli 2026) konnten zivile Polizeibeamte nach verdächtigen Beobachtungen fast 600 Verkaufseinheiten Kokain und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in einer Wohnung auf der Gladbacher Straße in Krefeld auffinden. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Der 21-Jährige sowie der 18-Jährige, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld am Mittwoch (15. Juli 2026) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Krefeld vorgeführt, der noch am selben Tag die Untersuchungshaft anordnete. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen hat die EG Herkules der Kriminalpolizei Krefeld übernommen.

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Pressestelle: 02151 634 1111
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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