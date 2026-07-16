Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unser Pressemitteilung vom 14. Juli 2026: Zwei Verkehrsunfälle - zwei Fahrradfahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Wir suchen Zeugen!

Am Montag (13. Juli 2026) um 16:56 Uhr stürzte ein 59-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache auf der Benrader Straße und verletzte sich dabei schwer. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02151-6340 oder unter VK.Krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Unsere Pressemitteilung mit der laufenden Nummer 193 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6314484

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