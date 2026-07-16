Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sechs Mülltonnen durch Feuer beschädigt: Polizei ermittelt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (16. Juli 2026) haben in Krefeld sechs Mülltonnen gebrannt. Gegen 2:15 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehr Krefeld einen Mülleimerbrand auf dem Nordwall unmittelbar vor dem Amtsgericht. Durch eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung wurde das Feuer mit einem Pulverlöscher gelöscht. Währenddessen brannte ein weiterer Papiercontainer an der Ecke Nord- und Westwall. Im Anschluss folgten Brände auf dem Nordwall Ecke Schneiderstraße, der Sternstraße, der Blumentalstraße (Haltestelle Dahlerdyk) und der Blumentalstraße Ecke Gahlingspfad. Ob es sich bei den Bränden um eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Feuer handelt, wird derzeit geprüft. Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt.

Zeugen, die Beobachtungen zu einem der Brände gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

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