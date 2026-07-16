Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei Neuss: Vermisster 13-Jähriger aus Kaarst

Krefeld (ots)

Wir teilen eine Pressemeldung der Kreispolizeibehörde des Rhein-Kreises Neuss: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6315555

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 13-Jährigen, der offenbar aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst-Büttgen abgängig ist.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am Dienstag, 14. Juli, um 20:00 Uhr. Er könnte sich im Raum Krefeld (Rheinstraße, Drei-Königen-Straße und Am Kapuziner Kloster) aufhalten.

Weitere Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar unter https://polizei.nrw/fahndung/209996

Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten 13-Jährigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

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