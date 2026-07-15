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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Verkehrsunfälle: zwei Verletzte

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. Juli 2026) war eine 31-jährige Krefelderin mit ihrem Peugeot auf der Obergath stadtauswärts unterwegs. Als sie gegen 17 Uhr nach links in die Straße "Mühlenfeld" abbiegen wollte, kollidierte sie mit einer 59-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Krefeld. Diese stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Ebenfalls am Dienstag (14. Juli 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ispelstraße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierte ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer aus Krefeld gegen 19:30 Uhr mit einem geparkten Pkw. Der Mann verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (196)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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