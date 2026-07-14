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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trickdiebstahl: Täter gelangen an Goldkette - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (13. Juli 2026) sind eine Frau und ein Mann mit einem Trick an die Goldkette einer 85-Jährigen Frau gelangt. Gegen 8:40 Uhr hielt auf der Straße "Wilmendyk" in Höhe der Bushaltestelle ein silberfarbenes Auto unmittelbar neben der Seniorin. Diese war auf dem Gehweg mit einem Rollator unterwegs. Die Beifahrerin stieg aus dem Pkw aus und fragte die 85-Jährige wie sie zum nächstgelegenen Krankenhaus sowie einem Altenheim komme. Nachdem die Seniorin die Fragen beantwortete, schenkte die Frau ihr einen Ring als Dankeschön. Außerdem versuchte sie der Seniorin eine Schmuckkette um den Hals zu legen, was die 85-jährige Krefelderin mehrfach ablehnte. Nachdem das Auto, mit auswertigem Kennzeichen, mit beiden Personen davonfuhr, bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihrer Goldkette. Die Frau war ca. 40 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß mit schlanker Statur. Sie hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare und trug ein Kopftuch. Bekleidet war sie mit einem langen Kleid und einer hellen Strickjacke. Der Mann war ca. 42-45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, keinen Bart und eine hagere Statur. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern derzeit noch an.

Sollten Sie Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(195)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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