Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. Juli 2026) war eine 15-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad um 8:05 Uhr auf der Inrather Straße unterwegs und bog dann nach rechts auf den Nassauerring ab. Dort hielt sie an einer Fußgängerampel, um die Straße zu überqueren. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie los, wurde von einem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Der Autofahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Vor Ort waren mehrere Zeugen, die der Krefelderin helfen wollten, aber die 15-Jährige setzte ihren Weg fort. Eine Zeugin teilte ihr noch mit, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Kastenwagen gehandelt habe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (194)

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